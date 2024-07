Terça é Demais: Hoje é dia de promo com combo especial no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Preço único de R$ 30 para combo de ingresso, pipoca e refrigerante lata

Terçou nas férias de julho com ação especial no Cine Marquise Ultravisão. A “Terça é Demais” oferece, pelo preço único de 30 reais, o ingresso, pipoca tamanho P e um refrigerante lata. A promoção também inclui as poltronas Chaise ou VIP, por 40 reais. Os valores dos ingressos são contemplados na bilheteria física. Para compras online, é acrescido o valor de uma taxa de serviço. É pacote completo com um preço super acessível para sua diversão!

As opções de compra apenas para o ingresso comum, sem combo, seguirão disponíveis com os valores regulares. Confira:

Poltrona normal R$ 13,00 Meia-entrada | R$ 26,00 Inteira / Chaises e poltronas VIPS por R$ 18,00 Meia-entrada | R$ 36,00 Inteira

FILMES EM CARTAZ:

MEU MALVADO FAVORITO 4 – ESTREIA

13h00 (DUB) / 15h00 (DUB) / 17h00 (DUB) / 19h00 (DUB) à SALA 01

14h00 (DUB) / 16h00 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h00 (DUB) à SALA 02

14h30 (DUB) à SALA 03

UM LUGAR SILENCIOSO

16h30 (DUB) / 20h45 (LEG) à SALA 03

DIVERTIDA MENTE 2

13h30 (DUB) / 15h30 (DUB) / 17h30 (DUB) / 19h30 (DUB) / 21h30 (DUB) à SALA 04

18h40 (DUB) à SALA 03

21h00 (DUB) à SALA 01

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao