Terceira etapa de obras na Avenida Ubirajara de Moraes está sendo finalizada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A terceira fase da obra de troca de tubos Armco, por tubos de concreto, na Avenida Ubirajara de Moraes, na zona leste da cidade está sendo finalizada. O local foi canalizado há mais de 40 anos com o uso de tubulações metálicas.

Desde dezembro de 2019 a Prefeitura vem trocando a tubulação dos antigos tubos Armco, feitos em metal, sendo mais suscetível à corrosão, por tubulações de concreto que são mais resistentes.

É uma obra complexa que foi dividida em quatro trechos. Nesta terceira etapa está sendo colocada as novas aduelas para finalização do serviço, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) restabeleceu o esgoto e as caixas de passagem estão sendo concretadas para a aplicação do novo pavimento.

São mais de 700 metros de avenida e nessa fase foram substituídos 20 metros de tubulação. Nas outras duas fases foram 229 metros de tubulação. As redes de água e esgoto também foram recuperadas, as calçadas revitalizadas e todo o trecho recebeu um novo pavimento.

Segundo o prefeito, Sérgio Azevedo, essa é uma obra duradoura que vai tranquilizar a população que há anos convivia com a insegurança das tubulações cederem.

O secretário de Obras, José Benedito Damião, disse que a última etapa aguarda licitação para a compra de mais aduelas e até o final do ano toda a obra será concluída. “Tudo depende do período de chuvas que pode gerar alterações no cronograma. Mas, esperamos que até o fim do ano toda a avenida tenha mais condições de segurança e um trabalho definitivo.”

Com a licitação, a Prefeitura irá concluir os 50% restantes da Avenida Ubirajara Machado de Moraes. A obra será executada com recursos próprios, do município. Este trecho final é o que requer mais recursos, por se tratar de um trecho onde a tubulação é mais profunda, exigindo mais tempo de obras e mais investimentos.