Thalis Wender discute produtividade e bem-estar em palestra beneficente em Poços de Caldas

Nesta terça-feira, 04 de fevereiro de 2025, às 19h, acontece em Poços de Caldas uma palestra imperdível e uma roda de conversa com o psicólogo Thalis Wender. O evento, que será realizado na Av. Francisco Salles, 82 – Centro, promete oferecer uma reflexão profunda sobre a relação entre a busca por produtividade e os impactos dessa constante pressão em nossas vidas.

A discussão levantará a questão: “Produtividade: opção ou escravidão?”, explorando como o ritmo frenético exigido pela sociedade pode afetar nossa saúde mental, bem-estar e até nossas escolhas de vida. A psicologia oferece uma visão importante sobre como esse ciclo de produtividade pode afetar o equilíbrio e a satisfação pessoal.

O evento também tem um caráter solidário. Toda a arrecadação será destinada a uma causa nobre: os participantes devem trazer um quilo de alimento não perecível, que será doado à SOS Poços de Caldas para apoiar os lares de idosos da cidade, que enfrentam dificuldades em sua alimentação.

Além disso, a participação da mídia será fundamental para o sucesso do evento, com espaço para entrevistas e cobertura ao vivo. Não perca essa oportunidade de discutir um tema relevante e ainda contribuir com a comunidade local.

Serviço:

– O que: Palestra com fundo filantrópico para S.O.S Poços de Caldas

– Quando:04/02/2025

– Onde: Av Francisco Salles, 82 – Andar Superior

– Contato para RSVP:Morgana Campos

