The Bartos se apresenta nesse final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa sexta feira (20), às 19hs o duo The Bartos se apresenta no espaço cultural da Urca dentro da programação Viva Urca.

As integrantes Sirlei e Luanna Barto são cantoras, compositoras e multi instrumentistas que vem criando sua própria marca e identidade dentro do Country Rock. Mãe e filha, gerações distintas mas com vozes harmônicas que juntas fazem o que mais amam: Música.

Sirlei é natural do Paraná e iniciou sua carreira artística aos 9 anos. Gravou 3 discos de vinil, apresentou programas de TV e rádio e fez shows por todo o Brasil. Mudou-se para os Estados Unidos para cantar Bossa Nova e Brazilian Jazz representando o Brasil em vários eventos e lugares, incluindo o Garnegie Hall e as Nações Unidas em Nova Iorque. Luanna nasceu nos Estados Unidos e vivendo nesse ambiente musical desde os 7 anos de idade, estudou piano, canto, coral e se formou em piano erudito. Participou ainda de vários festivais de música e aos 16 anos, estudou regência orquestral onde foi a mais nova regente mulher da região e em seguida, iniciou a faculdade de Performing Arts em Nova Iorque.

O duo surgiu durante as férias das duas no Brasil ocasião em que criaram um show chamado “Entre Gerações” para apresentação única. O sucesso foi tanto e a experiência foi tão boa que decidiram cantar e tocar juntas e criar o que é hoje o The Bartos duo. Um show alegre, divertido, com um lindo repertório e com uma linguagem e conexão única de mãe e filha através da música.

Beatriz Aquino