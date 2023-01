The Music Power Dance se apresenta no Festival Viva Urca

O renomado grupo The Music Power Dance, se apresenta nessa sexta-feira (27) e promete surpreender os espectadores com o espetáculo “Jaboque”, um trabalho corporal de dança e texto como reflexão sobre guerras, principalmente a emocional.

Sempre buscando realizar obras que busquem provocar reflexão ao espectador através da dança de rua somada a textos de impacto mental, o premiado grupo vislumbra retratar histórias passadas e simultaneamente conectá-las a atualidade.

Através de Jaboque, a intenção da apresentação é expor fatos da realidade urbana e ao mesmo tempo fazer o público se lembrar, ou mesmo conhecer, os heróis de guerra falando um pouco não só da guerra mundial, mas como também da guerra mental que todos dias

enfrentamos em nosso cotidiano.

Alguns quadros do espetáculo são basicamente intencionados a levar o público a presenciar um confronto imaginário de cenas com testemunhos dos chamados heróis anônimos.

Além de um reflexo emocional, este título Jaboque, nos traz a recordação d o Vale Jaboque, que nada mais é do que uma guerra pela busca da liberdade.

SERVIÇO:

GRUPO THE MUSIC POWER DANCE – JABOQUE

ESPAÇO CULTURAL DA URCA

SEXTA-FEIRA DIA 27.01.

HORÁRIO: 20HS

Beatriz Aquino

