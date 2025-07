Atualizado em 25 de julho de 2025

🍽 Receita da Semana no Cozinha Criativa: Tilápia ao molho de limão & arroz doce com geleia de morango 🍓🐟

O Cozinha Criativa, apresentado por Letizia Sanches, traz toda semana receitas práticas, criativas e cheias de sabor! O programa vai ao ar todo sábado, às 14h, com reapresentação no domingo, no mesmo horário, pela grade da TV Poços.

No programa exibido neste sábado dia 26 de julho, Letizia preparou duas delícias que combinam simplicidade e sabor na medida certa: postas de tilápia ao molho de limão e arroz doce com geleia de morango. Confira o passo a passo abaixo e experimente em casa!

🐟 Postas de Tilápia ao Molho de Limão

Ingredientes:

6 postas altas de tilápia

Suco de 6 limões

Azeite de oliva (a gosto)

Sal (a gosto)

Modo de preparo:

Tempere as postas com sal e suco de limão. Acomode em uma forma untada com azeite, regue com mais azeite por cima e leve ao forno até assar completamente. Para acompanhar, refogue chicória no alho e óleo, e pimentões coloridos também ao alho, servindo tudo com um arroz branco bem soltinho. Um prato leve, aromático e perfeito para o fim de semana!

🍓 Arroz Doce

Ingredientes do arroz doce:

1 xícara (chá) de arroz cru

3 xícaras (chá) de água

1 ½ litros de leite

1 xícara (chá) de açúcar refinado

1 colher (café) de sal

Modo de preparo:

Cozinhe o arroz apenas com a água até amaciar. Em seguida, adicione o leite, o sal e o açúcar. Mexa e deixe ferver até o doce engrossar levemente. Sirva com a geleia de morango.

🍊 Geleia de Morango com Laranja

Ingredientes:

1 ½ xícara (chá) de suco de laranja

2 xícaras (chá) de morangos picados

1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

Leve os morangos ao fogo com o suco de laranja. Amasse-os levemente com um garfo e junte o açúcar. Cozinhe até formar uma geleia leve, que pode ser servida quente ou fria, acompanhando o arroz doce.

📺 Não perca o Cozinha Criativa com Letizia Sanches:

🗓 Todo sábado às 14h, com reprise domingo também às 14h, na TV Poços.