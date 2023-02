Tine Taga movimenta o carnaval de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cantora Tine Taga, que é uma apaixonada pelo carnaval, promete movimentar a cena durante os dias de folia em Poços de Caldas, com ações que já começam nesta semana. Entre as ações estão os ensaios, desfile do Bloco da Tine e Bloco das Fridas, lançamento de música nova e show com a Dons Maria.

Tine é idealizadora do Bloco da Tine, que une forças com o Bloco das Fridas, organizado pelo Coletivo Mulheres pela Democracia, e juntos desde 2019 saem pelas ruas de Poços no carnaval. A ideia do Bloco da Tine e das Fridas e se consolidar como um movimento popular, acolhimento e resistência para a comunidade LGBTQIA+ e outras minorias, principalmente mulheres, defendendo pautas como a valorização e acesso dos corpos trans e travestis, respeito e compreensão da diversidade, profusão da cultura queer e popular, empoderamento feminino entre outros, fortalecendo-se a partir do poder transformador da arte e da cultura para ressignificar os espaços da cidade que devem ser ocupados por todos sem qualquer discriminação.

A partir deste final de semana uma série de ensaios estão previstos, culminando com o desfile final que integra a programação oficial dos Blocos no Carnaval de Poços.

É importante ressaltar que as ações são totalmente gratuitas e destinadas a toda comunidade, entretanto, está sendo promovida uma vaquinha virtual colaborativa para custear as despesas mínimas com carro de som e adereços, a fim de que os Blocos possam desfilar com toda sua estrutura pela cidade. As doações podem ser feitas através do PIX blocofridatine@outlook.com, toda colaboração é bem-vinda.

Além disso, Tine, que é cantora e compositora da banda Dons Maria, lança na quinta-feira (15), véspera de carnaval, a música MENINA BAIANA REMIX, em uma parceria com o DJ e produtor musical Fubá. Já é possível fazer pré-save, através do link https://linktr.ee/dons_maria, garantindo que o single entre no radar do público tão logo chegue nas plataformas digitais.

Por fim, ainda está previsto um show com a Dons Maria, no domingo de carnaval (19), a partir das 14h, no Parque José Affonso Junqueira, também integrando a programação oficial do carnaval da cidade.

“O carnaval deste ano promete muitas alegrias, cores e alegorias. Estou com a sensação de um belo retorno às ruas, para além da importância de nossa cultura, me sinto viva e estou. Pra mim que sou uma travesti gorda, fora do padrão e vivo certas consequências por isso, estar viva, levando meu legado de liberdade é ultrarrevolucionário. É com a minha existência que quero proporcionar para outras pessoas que possam se beneficiar da vida com mais amor e respeito. Aguardo todas, todes e a todos para viver esse lindo Carnaval,” comentou Tine.

Os Blocos da Tine e das Fridas tem apoio do Coletivo Mulheres pela Democracia, Prefeitura de Poços / Secretaria Municipal de Turismo, Carvalho Agência Cultural e Margens, além da comunicação idealizada pelo publicitário Paulo Tothy.

Confira a programação:

ENSAIOS DE CARNAVAL

– 11/02 – sábado – 15h – Praça Tiradentes (Fonte do Monjolinho)

– 14/02 – terça-feira – 18h – Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel)

– 18/02 – sábado de carnaval – 15h – Ensaio Final na frente do Espaço Cultural da Urca

BLOCOS DA TINE E DAS FRIDAS

21/02 – terça-feira

Concentração: 17h30 – Coreto da Praça Pedro Sanches

Desfile: 19h – pelas ruas do centro

