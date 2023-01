Tiro de Guerra abre agenda de entrevistas para conscritos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No período de 23 a 25 de janeiro o Tiro de Guerra 04-021 está agendando as entrevistas para os conscritos aptos na seleção geral, realizada em agosto de 2022. Essa fase atual chama-se Seleção Complementar. O jovem que não conseguir comparecer no período acima por motivo de força maior, deverá procurar o TG o mais rápido possível, até o dia 30 de janeiro.

De acordo com informações do Chefe do Tiro de Guerra, o Subtenente, Denis Marins, as entrevistas serão marcadas para o período de 31 de janeiro a 10 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro, todos retornarão ao TG, para saber se vão ou não prestar o serviço militar.

Cabe lembrar que, em todas as atividades no TG, os jovens devem portar seu Certificado de Alistamento Militar e o traje previsto, ou seja, não será autorizado o acesso de camiseta, bermuda ou chinelo.

Nessa fase, o TG receberá aproximadamente 500 jovens, dos quais 200 serão matriculados para a prestação do serviço militar, entre 1° de março e 30 de novembro, de segunda a sábado, no horário de 6h as 8h.

Caso o cidadão deixe de comparecer à Seleção Complementar, tornar-se-á refratário, ficando em débito com o Serviço Militar, e sujeito às penalidades previstas na Lei do Serviço Militar.

Nesse caso, somente regularizará sua situação procurando a Junta do Serviço Militar, que agendará todo o seu processo para o ano seguinte.

O Tiro de Guerra fica localizado à rua Pedro Linguanoto, 95 – Centro, Poços de Caldas.

Fonte: Tiro de Guerra de Poços de Caldas

Beatriz Aquino