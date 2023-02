“TITANIC 3D” ficará em cartaz no Cine Marquise Ultravisão até a próxima quarta-feira

Em comemoração aos 25 anos do lançamento original, o longa TITANIC, vencedor de 11 Oscars, foi relançado mundialmente no cinema. A versão remasterizada em 3D 4K movimentou o Marquise Ultravisão nas duas semanas de exibição em Poços. O filme segue em cartaz até a próxima quarta-feira, 22, com sessão dublada às 16h10.

A programação do Cine Marquise Ultravisão é atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

O cinema tem funcionamento normal durante todo o carnaval.

*Confira todos os Filmes em Cartaz: Homem Formiga e a Vespa (3D), Triângulo da Tristeza, As Múmias e o Anel Perdido, Titanic (3D), Perlimps, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Gatos de Botas 2 (3D) e Avatar 2 (3D). *

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

Beatriz Aquino

