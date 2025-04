Todas as secretarias já estão no Centro Administrativo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a chegada da Secretaria de Esportes nesta semana, todas as secretarias municipais já estão oficialmente instaladas no Centro Administrativo. Esse marco representa a conclusão do processo de centralização das pastas, iniciado com a mudança de outras secretarias ao longo dos últimos meses.

As últimas a se integrar ao novo espaço foram a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Esportes, que agora compartilham a estrutura moderna e eficiente do Centro Administrativo. A unificação das secretarias no mesmo local tem como objetivo proporcionar um atendimento mais ágil à população e otimizar a gestão pública.

No entanto, é importante destacar que alguns setores ainda permanecem em seu local original. Os setores de Protocolo, Medicina do Trabalho e Patrimônio continuam funcionando no prédio antigo, localizado na Avenida Francisco Salles, nº 343.

Com a centralização de 19 secretarias municipais em um único espaço deve gerar uma economia estimada em R$ 2 milhões por ano para os cofres públicos, além de facilitar o acesso da população aos serviços municipais. A

Com todas as secretarias agora localizadas no Centro Administrativo, exceto pelos setores mencionados, a Prefeitura reforça seu compromisso em melhorar a eficiência dos serviços prestados à comunidade, com foco na transparência e no atendimento de qualidade.