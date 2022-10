Tomates recheados com abobrinha & Macarrão com linguiça picante

INGREDIENTES DOS TOMATES

6 tomates grandes sem sementes

2 xícaras de chá de abobrinhas italianas em cubinhos

½ xícara de chá vagem picada

6 cubos de mozarela

Sal, óleo vegetal, cebola picada, alho picado, e manjericão a gosto

PREPARO

Abra uma tampa em cada tomate e retire o miolo.

Refogue alho, cebola, abobrinha e vagem em óleo até amaciarem e corrija o sal. Recheie cada tomate com o refogado mais um cubo de mozarela, decore com uma folha de manjericão, volte a tampa e asse em forno médio.

INGREDIENTES DO MACARRÃO

500 g. de espaguete cozido ao dente

4 gomos de linguiça calabresa fresca picante

½ xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de pimentão amarelo picado

4 xícaras de chá de espinafre

500 ml. de molho de tomate

1 xícara de chá de panko

1 colher de sopa de funcho

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, óleo vegetal, cebola picada, suco de limão e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Frite a linguiça em um filete de óleo de um lado e do outro até dourarem e retire da panela. Refogue na mesma panela o bacon até ficar crocante, junte o alho, cebola, pimenta, pimentão, espinafre e corrija o sal. Prepare o macarrão ao alho e óleo, junte ao refogado. Frite o panko em azeite junto com o funcho e sirva o macarrão salpicado com o panko como se fosse queijo.

