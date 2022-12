Tornozelo: atletas sofrem na Copa do Mundo e ortopedista dá dicas para evitar lesões

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Os jogadores deixaram o Catar no último sábado (10) e foram pra casa sem o título de hexa, mas com muitas marcas – principalmente físicas.

O campeonato mundial deste ano chamou a atenção pelo número de lesões, com destaque para contusões no tornozelo. O lateral direito do Brasil Danilo, assim como Neymar, Messi e Mbappé foram alguns dos atletas que tiveram contusões. Segundo o ortopedista cooperado da Unimed Poços, isto ocorre devido o contato direto provocado pelo esporte. “No caso de jogadores de futebol, os traumas são muito mais frequentes. É fundamental e de extrema importância a preparação e condicionamento físico de cada atleta, com aquecimento e alongamento antes de toda atividade física” alerta Júlio César Falaschi Costa.

Mas não são apenas os jogadores de futebol que estão sujeitos a sofrerem com dores no tornozelo. “As lesões mais comuns no dia-a-dia nos consultórios ortopédicos são os entorses do tornozelo e pé, muito comuns na prática esportiva de diversas modalidades, como voleibol e basquete. Essas lesões podem acarretar desde tendinites com quadro clínico de dor, edema e limitação de movimentos, até rupturas ligamentares agudas onde além dos sintomas acima descritos, podem ocorrer instabilidade articular” explica o ortopedista.

Existem algumas medidas que podem fazer a diferença na hora de evitar esse tipo de problema. São elas:

– Fortalecimento dos músculos que passam pelo tornozelo e pé;

– Alongamentos e aquecimentos antes das atividades esportivas;

– Enfaixamentos crepados, botinhas de esparadrapo ou tornozeleira com calcanheira para estabilizar o tornozelo.

“Nos entorses simples o tratamento é feito com medicação anti-inflamatória, fisioterapia e imobilização por alguns dias. Já em casos mais graves, com lesões ligamentares e comprovada instabilidade articular, o tratamento é cirúrgico com a finalidade de reestabelecer a estabilidade articular” afirma Júlio César Falaschi Costa.

Nenhuma dor sentida por muito tempo deve ser ignorada. Portanto, diante de sintomas permanentes, procure um especialista para evitar agravamento de doenças.