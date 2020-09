TORTA CREME DE OVOS & SANDUÍCHE DE ATUM NO PÃO CIABATA

INGREDIENTES DA TORTA

1 xícara de chá de açúcar

refinado

1 xícara de chá de farinha de

trigo

5 colheres de sopa de água

4 ovos

1 colher de sobremesa rasa de

fermento em pó

1 pitada de sal

INGREDIENTES DO RECHEIO

2 ½ xícaras de chá de leite

2 gemas de ovos

1 envelope de gelatina sem sabor

½ xícara de chá de açúcar refinado

4 colheres de sopa de água

INGREDIENTES DA COBERTURA

1 lata de creme de leite

400 gr. de chocolate meio amargo picado

MONTAGEM

Corte a massa ao meio no sentido horizontal, distribua todo o recheio, cubra com a cobertura e corra para o abraço.

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

4 pães ciabata pequenos

2 latas de atum sólido 170 g. cada

2 colheres de sopa cheias de maionese

Salsinha, cebola roxa, tomate e alface

a gosto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.