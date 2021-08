TORTA DE ABOBRINHA COM SALAME

INGREDIENTES DA TORTA

1 kg. De abobrinhas italianas cortada em cubinho

1 ½ xícaras de chá de cenouras raladas

4 ovos

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de salaminho picado

1 cebola laminada

2 tomate maduros em meias luas

½ xícara de chá de azeite ou óleo vegetal

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 xícara de chá de farinha de trigo

200 gr. de requeijão cremoso

Sal a gosto

PREPARO

Bata os ovos junto com o requeijão, azeite, acrescente a farinha, leite, fermento, misture bem, junte abobrinhas, cenoura, tomate, salame, misture tudo, corrija o sal e asse em assadeira untada até dourar.

INGREDIENTES DOS ROLINHOS DE MOZARELA

12 fatias de mozarela

1 xícara de chá de tomate seco picado

½ xícara de chá de azeitonas pretas picada

manjericão a gosto

PREPARO

Misture tomate seco, azeitonas e manjericão coloque em fatias de mozarela e faça rolinhos

Sirva a torta e rolinhos tudo frio acompanhado de salada de folhas a seu gosto.

