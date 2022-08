Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TORTA DE CHICÓRIA COM ABOBRINHA & TORTA DE PÊSSEGO COM DAMASCO

INGREDIENTES DA TORTA DE CHICÓRIA

PARA MASSA

1 xícara de chá de amido de milho (maisena)

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

200 g. de manteiga ou margarina

1 colher de sopa de fermento em pó

½ xícara de chá de leite (colocar aos poucos)

Sal a gosto

PARA MASSA

1 pé de chicória picada

200 g. de peito de peru defumado picado

2 ovos

1 cebola roxa pequena picada

2 xícaras de chá de abobrinha italiana picada

2 dentes de alho

1 xícara de chá de queijo ralado

1 colher de sopa de gengibre picado

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Refogue a chicória em alho, óleo e sal até murchar e escorra em um pano seco para retirar a umidade excessiva.

Passe pelo processador o peito de peru, alho, 1 ovo, talos de salsão, gengibre e a chicória já escorrida. Em uma travessa junte o processado dois ovos batidos, abobrinha, folhas do salsão, queijo parmesão e misture tudo.

Junte os ingredientes da massa, sove bem, abra metade com auxílio de rolo, coloque em forma de pizza, esparrame o recheio, cubra com a outra parte massa, pincele gema de ovo e asse em forno médio até dourar.

INGREDIENTES DA TORTA DE PÊSSEGO

1 massa folhada no tamanho da assadeira

1 lata de pêssego em calda

200 g. de damasco seco

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 ovo

Sorvete de creme a gosto

PREPARO

Reidrate o damasco em água por doze horas passe pelo liquidificador com a calda do pêssego, uma xícara de açúcar e cozinhe até o ponto de geleia.

Abra a massa em uma assadeira forrando as bordas até o alto, pincele um ovo batido, distribua os pêssegos fatiados, regue com a geleia de damasco e asse até a massa começar a dourar.