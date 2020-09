Torta de legumes grelhados com carne moída

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES

3 berinjelas grandes

4 abobrinhas italianas tamanho médio

1 cenoura grande ralada

2 ovos

2 xícaras de chá de mozarela ralada

500 gr. de carne bovina moída

1 xícara de chá de molho de tomate

Óleo vegetal para refogar

1 tomate salada cortado em meias luas

1 cebola roxa fatiada

Sal, cebola, alho, salsinha e cebolinha a gosto

PREPARO

Em caçarola com óleo, refogue a cebola e o alho até murcharem, junte a carne, acrescente o molho de tomate, corrija o sal e cozinhe até amaciar, espere esfriar e misture a cenoura ralada e o cheiro verde picado

Fatie a berinjela em rodelas e as abobrinhas no sentido do comprimento com um centímetro de espessura aproximadamente e grelhe em chapa quente.

Bata os ovos com uma pitada de sal, passe os legumes grelhados por eles e monte a torta em assadeira untada com manteiga e farinha de trigo começando pelas berinjelas, abobrinhas, tomate, cebola, uma camada da carne refogada, outra com abobrinha e berinjela, cubra com a mozarela e leve ao forno por quinze minutos.

Sirva acompanhado e vagem refogada em bacon picadinho e macarrão ao alho e óleo.