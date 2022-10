Torta folhada com alho poró & Rocambole de ricota com goiabada

INGREDIENTES DA TORTA FOLHADA

massas folhadas

250 g. de presunto defumado fatiado

2 tomates sem sementes cortados em meia lua

1 cebola fatiada

300 g. de mozarela ralada

½ xícara de chá de bacon picado frito

1 alho poró fatiado

Sal, óleo e pimenta do reino moída a gosto

PREPARO

Misture o alho poró, tomate e bacon frito, tempere com sal e pimenta do reino.

Abra a massa folhada, arrume em uma assadeira cobrindo também os lados, pincele ovo batido, distribua o recheio, intercale presunto, espalhe a mozarela, cubra com outra massa, pincele novamente e asse até cresça e doure.

INGREDIENTES DO ROCAMBOLE DE RICOTA

3 xícaras de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

50 g. de manteiga

1 xícara de chá de açúcar

30g. de fermento biológico

2 ovos

1 xícara de chá de leite

Açúcar de confeiteiro e gemas para pincelar

INGREDIENTES DO RECHEIO

350 g. de ricota fresca

400 g. de goiabada

½ xícara de chá de açúcar

2 ovos

50 colher de sopa de manteiga

Açúcar de confeiteiro e leite para regar

PREPARO

Prepare a massa como se fosse para pão abra sobre bancada enfarinhada, espalhe o recheio enrole como rocambole corte em pedaços na altura da forma acomode em assadeira untada deixe crescer até dobrar o tamanho, pincele ovo batido, asse em forno médio e regue açúcar de confeiteiro dissolvido em leite depois de frio.

