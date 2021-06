Tortilha de frango e tomate seco

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TORTILHA DE FRANGO & TOMATE SECO

INGREDIENTES DA TORTILHA DE FRANGO

3 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

10 tortilhas (compradas prontas)

1 xícara de chá de cenoura crua ralada

1 xícara de chá de ervilha congelada

1 cebola roxa em lâminas

3 xícaras de chá de maionese

Sal, salsinha e alface a gosto

PREPARO

Aqueça as tortilhas em frigideira antiaderente seca até começar a dourar.

Misture o frango desfiado com a ervilha, salsinha e maionese, enrole como se fossem panquecas cada tortilha recheada com essa mistura, mais cebola roxa, alface e cenoura tudo cru, além do luxo do tomate seco caseiro.

INGREDIENTES DO TOMATE SECO

2 Kg. de tomate tipo italiano maduros firmes

1 colher de sobremesa de açúcar refinado

1 colher de sobremesa de sal

Azeite de oliva, manjericão, alho e orégano a gosto

PREPARO

Corte os tomates pela metade e retire as sementes. Arrume em uma assadeira forrada com alumínio corrugado com a parte cortada para cima, salpique sal e açúcar e leve ao forno quente por vinte minutos, vire os tomates e asse até dourar as cascas.

Arrume em um vidro com tampa alternando tomate, manjericão e orégano, regue com azeite de oliva até cobrir e tampe o vidro.

Pode ser conservado por até um mês na geladeira.