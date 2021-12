Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TORTINHAS DE LEGUMES COM QUEIJO &

BOLO DE CHOCOLATE COM LARANJA

INGREDIENTES DAS TORTINHAS

3 xícaras abobrinhas italianas picadas

150 gr. de embutido de peito de peru defumado picado

1 xícara de chá de creme de leite

4 ovos

1 xícara de chá de alho-poró picado

½ xícara de chá de cenouras raladas e cozidas

1 xícara de chá de mozzarella ralada

Sal, pimenta do reino moída, cebola roxa picada e queijo parmesão a gosto

PREPARO

Bata os ovos e misture a eles todos os ingredientes, menos os queijos. Coloque em forminhas individuais untadas, cubra com a mozarela e parmesão e asse em forno médio até dourarem.

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de chocolate em pó

½ xícara de chá de óleo vegetal

4 ovos

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 colher de sobremesa rasa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa rasa de raspas de laranja

½ xícara de chá de nozes torradas e trituradas grosseiramente

PREPARO

Misture manualmente todos os ingredientes, deixando por último, raspas de laranja, fermento, bicarbonato e asse em forma untada.

INGREDIENTES DA SOPA DE MORANGO

2 xícaras de chá de morangos picados

1 ½ xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Ferva todos os ingredientes até obter uma calda grossa

INGREDIENTES DA CALDA DE CHOCOLATE

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de manteiga

½ xícara de chá de açúcar refinado

Casca de uma laranja

PREPARO

Cozinhe tudo junto até incorporar e retire a casca de laranja.

MONTAGEM

Fure o bolo com um garfo, encharque com a calda de chocolate, cubra com as nozes