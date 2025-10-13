Trabalhador realiza cirurgia de reconstrução do braço após acidente em obra

Atualizado em 13 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que acompanha com atenção o caso do trabalhador que sofreu um grave acidente na última sexta-feira (10), durante a execução das obras do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia).

Segundo a nota divulgada, a obra é realizada por uma empresa terceirizada, que apresentou toda a documentação exigida e mantém técnicos de segurança do trabalho atuando no local. A Secretaria destacou que, embora a construção não seja executada diretamente pela administração municipal, a Prefeitura mantém contato constante com a empresa responsável e com a equipe do hospital, prestando todo o apoio necessário.

O acidente ocorreu quando o trabalhador teve o braço gravemente ferido após um incidente com uma betoneira. Segundo relato da própria vítima, o saco que carregava se enroscou na máquina, provocando um corte profundo no braço.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Poços de Caldas, o trabalhador passou por cirurgia para reconstrução do braço e permanece internado em estado estável.

A Prefeitura reforçou que segue acompanhando de perto a situação e que as medidas cabíveis serão tomadas, conforme a legislação vigente, para garantir os direitos do trabalhador e a segurança no ambiente da obra.