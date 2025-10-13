Trabalhador realiza cirurgia de reconstrução do braço após acidente em obra

Trabalhador realiza cirurgia de reconstrução do braço após acidente em obra

Por Notícias

Atualizado em 13 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que acompanha com atenção o caso do trabalhador que sofreu um grave acidente na última sexta-feira (10), durante a execução das obras do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia).

Segundo a nota divulgada, a obra é realizada por uma empresa terceirizada, que apresentou toda a documentação exigida e mantém técnicos de segurança do trabalho atuando no local. A Secretaria destacou que, embora a construção não seja executada diretamente pela administração municipal, a Prefeitura mantém contato constante com a empresa responsável e com a equipe do hospital, prestando todo o apoio necessário.

foto: Victor Imesi

O acidente ocorreu quando o trabalhador teve o braço gravemente ferido após um incidente com uma betoneira. Segundo relato da própria vítima, o saco que carregava se enroscou na máquina, provocando um corte profundo no braço.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Poços de Caldas, o trabalhador passou por cirurgia para reconstrução do braço e permanece internado em estado estável.

A Prefeitura reforçou que segue acompanhando de perto a situação e que as medidas cabíveis serão tomadas, conforme a legislação vigente, para garantir os direitos do trabalhador e a segurança no ambiente da obra.

foto: Victor Imesi

 

 

