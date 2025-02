Trabalho de recuperação da grama do estádio Ronaldo Junqueira continua

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O gramado do estádio municipal Ronaldo Junqueira está sendo preparado para receber os jogos do Campeonato Mineiro Módulo 2. Nesta semana, começou a aplicação de areia para preencher imperfeições.

Anteriormente, foi feito um nivelamento do campo em toda a extensão do gramado. O próximo passo é a adubação da grama.

O serviço é feito pela Secretaria Municipal de Esportes.

No final do mês passado, uma reunião com o Corpo Bombeiros abordou questões de segurança. A reunião faz parte do trabalho de obtenção dos laudos de segurança exigidos pela Federação Mineira de Futebol, que devem ser entregues até 30 dias antes do início do Mineiro Módulo 2. Os laudos são obrigatórios e precisam ser renovados anualmente, incluindo o do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Crea e Vigilância Sanitária.

Campeonato Mineiro Módulo 2

O campeonato vai começar no dia 3 de maio e vai até o dia 2 de agosto, com duas vagas em disputa para a primeira divisão estadual em 2026.