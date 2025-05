Tradicional Retirada dos Caiapós do Mato acontece neste domingo, 11 de maio, na Fonte dos Amores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No domingo, 11 de maio, às 15h, a Fonte dos Amores recebe a tradicional Retirada dos Caiapós do Mato, dentro da programação cultural da Festa de São Benedito. A cerimônia é realizada tradicionalmente no antepenúltimo dia da Festa e resgata o encontro entre negros e indígenas. Teatralmente, a retirada representa o encontro de um grupo de caiapós com os Ternos de Congos.

De acordo com o Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de São Benedito de Poços de Caldas, elaborado pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, “os Congos com seus tambores e demais instrumentos vão buscar os Caiapós que estão previamente escondidos na mata e levam-nos até a imagem de São Benedito”.

A história representada relembra o momento em que os negros, em retribuição à acolhida dos indígenas durante suas fugas, vão até a mata para convidá-los para a Festa de São Benedito. A celebração é um dos momentos mais emocionantes e significativos da programação cultural da Festa de São Benedito. Após a “retirada”, os Caiapós e os Ternos de Congos percorrem as ruas centrais da cidade até a Capela de São Benedito.

“A Retirada dos Caiapós do Mato significa compartilhamento, um agradecimento dos negros aos índios que sempre deram acolhida aos escravos, foragidos das senzalas, machucados e com fome. O índio sempre foi um protetor dos negros fugidos, dava acolhida, curava e alimentava. Existe uma troca muito linda da coroa e do cocar, que é o símbolo maior do poder dos Caiapós. Essa troca significa igualdade”, explica Ailton Santana, o Mestre Bucha, em depoimento ao documentário “13 de Maio – A Festa de São Benedito, fragmentos de uma história”, idealizado pela Criativa Idade Sistema Educacional e produzido pela Takes Filmes, sob direção de China Trindad.

Segundo a escritora Nilza Botelho Megale (2002, p. 145), “os dançadores usam saias compridas de capim, camisas cobertas de penas de galinha, pulseiras nos braços e artelhos, colares de contas e levam nas mãos: arcos, flechas e espadas de pau, que batem para marcar o ritmo. (…) Eles não cantam nem falam, apenas se comunicam por meio de gestos, pois os indígenas não compreendiam a língua portuguesa. (MEGALE, Nilza Botelho. Memórias Históricas de Poços de Caldas. 2ª Edição. Poços de Caldas: Sulminas, 2002, p. 145).

Em suas Memórias Históricas de Poços de Caldas, a historiadora, museóloga e folclorista grafa o registro da manifestação como retirada dos caiapós “da mata” (p. 147). Já a pesquisadora Maria José de Souza, a Tita, em Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais, registra como “Retirada dos Caiapós do mato” (p. 118), forma mais usual entre os congadeiros e caiapós.

A Retirada dos Caiapós integra a programação cultural da Festa de São Benedito, junto ao Dia de Santa Cruz (3 de maio) e às celebrações de 13 de maio, que incluem missa e procissão.

Dia do Caiapó

A data da celebração da tradicional retirada, 11 de maio, foi escolhida como “Dia Municipal do Caiapó”. Celebrada pela primeira vez em 2022, a data foi instituída por meio da Lei 9.490, de 6 de outubro de 2021, substituída pela Lei no 9.620, de 24 de agosto de 2022, que dispõe sobre o calendário comemorativo e de eventos do município de Poços de Caldas, como forma de valorização da cultura popular e da memória de um de seus maiores expoentes, Seu Pedro Caiapó.

Pedro Caiapó

Pedro Antônio Ramos – Pedro Caiapó – nasceu em 28 de dezembro de 1931 e faleceu em Poços de Caldas, no dia 15 de dezembro de 2013. Sua história está disponível no projeto que originou a Lei 9.490 (neste link https://pocosdecaldas.siscam.com.br/arquivo?Id=64476), a partir da obra “A dança dos Caiapós: Artistas e festas populares”, de Murilo de Carvalho e outros autores.

Foi Tuxaua ou Morubichaba (chefe temporal) do Grupo de Caiapós por 40 anos. Segundo o texto, “era filho de João Antônio Ramos e de Maria Rita de Jesus, não conheceu a mãe que faleceu quando ainda era bebê e, do pai, guarda poucas lembranças porque também faleceu cedo, assim, foi criado pelas irmãs, único homem entre seis mulheres (…). No começo dos anos 80, em Poços de Caldas, Pedro trabalhou como ajudante de pedreiro na construção do Conjunto Habitacional ‘Dr. Pedro Afonso Junqueira’, que foi concluído em 1983. Depois de terminada a obra, ele passou a trabalhar nessa profissão e parou de peregrinar em busca de trabalho, fixando residência em Poços de Caldas. Morando ou se mudando por bairros diferentes, em casas alugadas, até que se fixou definitivamente no Bairro São José. (…) Do casamento os filhos: Eduardo, Maria Lúcia, Nilcinei, Nivaldo, Itamara, Aldo, Hélio Donizete”. (CARVALHO, Murilo et al. “A dança dos Caiapós”: Artistas e festas populares. Rio de Janeiro. Editora Brasiliense, 1977, p. 43-49).

Em “Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais”, a professora Maria José de Souza registra a fala de Seu Pedro Caiapó: “(…) quando os nego fugia pras matas, os índio ajudava eis. Aí, quando veio a liberdade, eis num esquecero daqueis que havia ajudado e foro lá buscá eis pra festança” (SOUZA, Maria José de. Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2015, p. 117).

(*A Reportagem optou por manter o termo “índio” nas transcrições das falas, conforme as publicações originais. O termo atual é indígena. Índio é um termo genérico que não considera as especificidades que existem entre os povos indígenas. “Indígena”, por sua vez, é uma palavra que significa “natural do lugar em que vive”.)

Programação cultural da Festa de São Benedito

Dia: 11.05 |domingo

Horário: 15h

Local: Fonte dos Amores

Retirada dos Caiapós do Mato

A tradição resgata o encontro entre negros e indígenas. Teatralmente, a retirada representa o encontro de um grupo de caiapós, remanescente de 1905 do bairro Vila Cruz, com os Termos de Congo.

Dia: 13.05|terça-feira

Horário: 10h

Local: Capela de São Benedito

Missa Solene presidida pelo Bispo Dom José Lanza, com a participação dos Ternos de Congos e Caiapós.

Horário: 16h

Local: Capela de São Benedito

Procissão de São Benedito, percorrendo as ruas da região central de Poços de Caldas, com a participação dos Ternos de Congos e Caiapós, que encerra a programação cultural e religiosa da Festa de São Benedito.