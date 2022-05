Tradicional Retirada dos Caiapós será realizada nesta quarta (12)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pela primeira vez, Poços de Caldas vai celebrar o “Dia do Caiapó”. A data foi instituída por meio da Lei 9.490, de 6 de outubro de 2021, como forma de valorização da cultura popular e da memória de um de seus maiores expoentes, Seu Pedro Caiapó. Além da tradicional Retirada dos Caiapós da Mata, marcada para 16h desta quarta-feira, na Fonte dos Amores, uma programação especial foi preparada para celebrar o Dia do Caiapó.

“Neste ano, a partir da aprovação da Lei, o Dia do Caiapó ganha ênfase na programação cultural dos festejos de São Benedito. Além da emoção do reencontro entre Ternos de Congos, Caiapós e o público, na tradicionalíssima Retirada dos Caiapós na Fonte dos Amores, os amantes da cultura popular de Poços de Caldas têm um motivo a mais para comemorar. Viva Seu Pedro Caiapó”, celebra o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra. O projeto de lei é de autoria do vereador Diney Lenon de Paulo.

A programação começa às 13h, com um almoço especial para os integrantes dos Ternos de Congos e Caiapós, no Restaurante Popular. Às 16h, eles seguem para a Retirada dos Caiapós da Mata, na Fonte dos Amores, com cortejo pelas ruas centrais até a Capela de São Benedito, onde será celebrada uma missa especial em homenagem ao Dia do Caiapó, às 19h.

Segundo a escritora Nilza Botelho Megale (2022, p. 145), “os Caiapós apresentam-se vestidos de índios, pintados e tatuados, sendo que o cacique, além do traje mais apurado, empunha a buzina de chifre. Os dançadores usam saias compridas de capim, camisas cobertas de penas de galinha, pulseiras nos braços e artelhos, colares de contas e levam nas mãos: arcos, flechas e espadas de pau, que batem para marcar o ritmo. (…) Eles não cantam nem falam, apenas se comunicam por meio de gestos, pois os indígenas não compreendiam a língua portuguesa. (MEGALE, Nilza Botelho. Memórias Históricas de Poços de Caldas. 2ª Edição. Poços de Caldas: Sulminas, 2002, p. 145).