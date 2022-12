Tráfico de drogas no bairro Santa Rita

Menores foram presos durante operação antidrogas da Policia Militar na rua José Augusto de Resende no bairro Santa Rita nessa segunda feira, dia 12. Com eles foram encontrados 153 (cento e cinqüenta e três) pedras de crack, 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) bucha de maconha, 24 (Vinte e quatro) papelotes de cocaína, R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), 01 (um) Smartphone Samsung e 01 (um) celular Lenoxx. Os menores e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.

