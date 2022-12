Tráfico de drogas no bairro São José

Beatriz Aquino

A Polícia Militar avistou, na tarde de ontem, dia 19, durante patrulhamento na rua Dina Alves Miglioranzi, no bairro São José, em Poços de Caldas, um homem dispensar material suspeito em um terreno baldio. O material dispensado, 18 pedras de substância análoga ao crack, foi recolhido pelos policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia. A Polícia solicitou apoio e realizou rastreamento para tentar encontra o autor, mas não obteve êxito.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.