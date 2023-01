Tráfico de drogas nos bairros Jd São Paulo e Santa Rita

A Polícia Militar de Poços de Caldas, durante patrulhamento no bairro Jardim São Paulo, na tarde dessa sexta feira, (30), abordou um menor infrator e com ele foram encontrados 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, 70 (setenta) pinos de subtância análoga à cocaína, 85 (oitenta e cinco) pedras de substância análoga ao crack, R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) em dinheiro e 01 simulacro de arma de fogo.

O menor foi conduzido para Upa e posteriormente à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos.

Ainda durante operação da PM, dessa vez na rua José Resende, no bairro Santa Rita, um menor infrator, um jovem de 14 anos, foi abordado e com ele encontrado 06 buchas de maconha, 04 papelotes de cocaína, 01 celular e R$ 808,75 (Oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro.

O menor foi conduzido para UPA e posteriormente para a Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

Beatriz Aquino

