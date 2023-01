Tráfico de drogas no Parque José Afonso Junqueira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar realizou uma operação antidrogas no Parque José Afonso Junqueira, no centro de Poços de Caldas, na tarde dessa terça feira (3). Durante a ação, ela prendeu um homem, um servente de pedreiro de 38 anos, encontrando com ele a quantia de R$ 277,30 (Duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

De acordo com a PM, o homem teria fugido ao ser abordado e teve que ser perseguido por quinhentos metros. Durante a fuga o suspeito descartou vários materiais pelo caminho. A Guarnição Rocca foi acionada e com a ajuda de um cão farejador conseguiu encontrar uma bucha de substância esverdeada semelhante à maconha no trajeto realizado pelo autor durante a fuga. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à UPA e em seguida à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.

Ainda no dia (3), no período da noite, A Polícia Militar perseguiu três indivíduos que evadiram da praça José Afonso Junqueira após perceberem a presença dos militares. Um dos suspeitos, um homem de 20 anos, foi abordado na rua Francisco Faria Lobato e com ele encontrado a quantia de R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais), 05 invólucros contendo cocaína e 01 aparelho celular da marca LG.

Após varredura do caminho percorrido pelo autor, foram encontrados 01 caixinha de som da marca JBL, 11 buchas de maconha e 06 invólucros contendo cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor que foi conduzido para UPA e em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.

Beatriz Aquino

