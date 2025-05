Transporte escolar é iniciado no bairro Tiradentes para atender alunos das Escolas CAIC e Vitalina Rossi

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, em atendimento à necessidade da comunidade escolar da região sul, tem início nesta quarta-feira, 21 de maio, o serviço de transporte escolar no bairro Tiradentes (prédios BRZ), com destino às escolas municipais CAIC e Vitalina Rossi.

🕒 Horários de embarque:

• Turno da manhã: 6h20

• Turno da tarde: 12h20

🕒 Horários de saída das escolas:

• Turno da manhã: 11h30

• Turno da tarde: 17h05

📍 Pontos de embarque:

• Portaria do Condomínio BRZ – Encantos de Bolonha

• Basicão

As famílias dos alunos que aguardam o transporte foram comunicadas pela direção das escolas.

