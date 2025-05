Transporte escolar emergencial começa a operar na zona sul de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas informa que, devido à necessidade de substituição da empresa responsável pelo transporte escolar de duas linhas, foi implementado um plano emergencial para garantir o atendimento aos alunos afetados.

🚍 Linha São Bento (Caic / Vitalina e Escola Padrão)

O ônibus sairá no horário habitual, por volta das 6h35, do ponto conhecido como “Basicão”, com destino ao Caic e à Escola Vitalina, transportando a primeira turma com 23 alunos.

Em seguida, retornará para realizar uma segunda viagem, prevista para as 6h45, transportando os demais estudantes.

Turno da tarde:

Saída do Basicão em direção aos bairros São Bento e Santa Tereza, às 12h40.

🚍 Linha Kennedy (Caic e Escola Padrão)

O transporte atenderá os bairros Kennedy 1, Kennedy 2 e Jardim Aeroporto, garantindo o deslocamento dos alunos dessas regiões.

Turno da tarde:

Saída do ponto final na Avenida Aeroporto, às 12h30.

👩‍🏫 Acompanhamento

Em ambas as linhas, uma profissional da Escola Caic acompanhará o transporte, assegurando a segurança e o bem-estar dos estudantes.

📅 Previsão de Regularização

O transporte emergencial entrou em operação hoje, e a previsão é de que, até o final da próxima semana, os novos fornecedores assumam o serviço de forma regular.