O Demutran fará alterações no sentido da Travessa Santa Cruz a partir de quarta-feira (24), na área central de Poços de Caldas. A via passa a ter sentido único de circulação, no sentido rua Cirilo Silva – rua Barão do Campo Místico.

A sinalização na travessa vai ser modificada. Segundo o departamento de trânsito, a alteração vai melhorar a segurança no local.