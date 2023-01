Trecho da BR-459 volta a ser interditado

A Polícia Federal Rodoviária realizou a interdição de trecho BR 459. A interdição ocorreu no km 67,9, em Senador José Bento, no Sul de Minas, na manhã deste sábado (21).

O DER-MG instalou sinalização luminosa para orientar os motoristas.

A rodovia vai receber obras emergenciais nos trechos críticos e não tem prazo para liberação, pois a evolução dos serviços vai depender de condições climáticas favoráveis.

A medida visa proteger a vida dos usuários que trafegam na rodovia, e evitar que acidentes ocorram enquanto não há garantia de estabilidade dos taludes no entorno do local.

Até que o trecho seja recuperado, a rota alternativa será a seguinte:

Para quem sai da região de Poços de Caldas em direção à Pouso Alegre: pegar a BR-267 até o município de Machado e, em seguida, seguir pela MG-179.

Para quem faz o sentido inverso: acessar a MG-179, na altura de Pouso Alegre e seguir em direção ao município de Machado. Em seguida, acessar a BR-267.

A Polícia Rodoviária Federal informou que dará todo apoio necessário ao DER-MG durante o período de interdição.

FONTE: PRF-MG e DER-MG.

Beatriz Aquino

