Trecho da Rua Goiás cede e é necessário interdição

Alice Dionisio

O asfalto de um trecho da rua Goiás, esquina com a rua Pernambuco, cedeu nesta terça-feira(27), no centro de Poços de Caldas. Como medida emergencial, a Prefeitura isolou e sinalizou a área para evitar acidentes.

Segundo a Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas, será executada a reparação e o restabelecimento do fluxo no menor tempo possível.

Uma equipe da secretaria de Obras, DMAE e Demutran se reuniram para avaliar o local e as obras começaram de imediato. “Pedimos paciência a população devido o transtorno, mas com a chuva estamos tomando as medidas necessárias, sabemos da importância da via e o trabalho será concluído o mais rápido possível”, ressalta o secretário adjunto de Obras, Tiago Cavelagna.