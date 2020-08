Trem turístico que liga Poços de Caldas à Águas da Prata deve ser reativado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O governador de Minas deve ser informado oficialmente sobre o interesse nos próximos dias

Alice Dionisio | 10h53

O prefeito de Águas da Prata, Carlos Henrique Fortes Dezena, acompanhado da Secretária Municipal de Turismo e Cultura, se reuniu na manhã de ontem (03) com o Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Ildeu Pereira e o Diretor de Turismo para discutir a reativação do trem turístico que liga as duas cidades.

Segundo Ildeu, o interesse partiu do Governo de Minas para reativar as linhas de trem do estado e Poços de Caldas seria prioridade. “A Secretaria de Infraestrutura Ferroviária entrou em contato conosco dizendo que é interessante reativar esta linha que liga duas cidades turísticas e, principalmente, dois estados (Minas Gerais e São Paulo)” afirma.

Uma carta de intenção foi assinada para formalizar essa parceria entre os dois municípios e deve ser entregue nos próximos dias à Romeu Zema. “Ficamos felizes com a visita e muito empolgados. Como o interesse parte do governo, isso nos dá mais esperança de que o projeto possa finalmente ser executado” diz Carlos Henrique Dezena.

O projeto ainda está sendo desenvolvido e, portanto, não há uma previsão de quando ele seja colocado em prática. Também será feito um estudo para que uma empresa privada possa explorar o transporte turístico. Caso ele se concretize, o local deve passar por algumas adequações e deve contar com área de alimentação e promoção de artesanato.

Percurso

O trajeto vai percorrer 9 km da estrada de ferro. O passeio corta parte da Serra da Mantiqueira, justamente o trecho que liga o centro de Águas da Prata com a Estação Bauxita, no centro de Poços de Caldas. Quem fizer o passeio poderá se deparar com cenários como os pilares da Mogiana, feitos de ferro, que pertenciam à linha original, inagurada por Dom Pedro II em 1886.

História do Trem Turístico

A linha funcionou como transporte de passageiros até 1976 e na década de 1990, virou um trem turístico, que funcionou apenas naquela década. Em 2015, a Prefeitura de Poços de Caldas conseguiu um termo de cessão para uso gratuito do trecho da linha férrea entre a antiga Estação Ferroviária da cidade e a Estação Ferroviária Bauxita. Pelo documento, o Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cedeu oficialmente a linha férrea para Poços de Caldas em um contrato de 20 anos, que pode ser prorrogado.