Três homens são presos por furto de fios de cobre em mineração de Poços de Caldas

Na noite desta terça-feira, 04, por volta das 20h30, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu em flagrante três homens, de 50, 36 e 27 anos, que estavam tentando furtar fios de cobre em uma mineradora localizada na rodovia MGC 146, km 61. Os suspeitos foram abordados após tentarem fugir do local, sendo perseguidos pelas viaturas da PM.

Segundo o vigilante da empresa, de 47 anos, os criminosos danificaram a tubulação de aço que protegia a linha de transmissão de cabos, causando um curto-circuito na rede. Esse ato deixou o sistema de alerta de barragem fora de operação e resultou na subtração de parte da linha de transmissão, o que causou sérios danos à infraestrutura do sistema.

Durante a abordagem, a polícia localizou as ferramentas utilizadas pelos criminosos nas proximidades. O caso foi registrado e os presos foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.