Três oportunidades para ver a Cia Conscius Dementia no Festival de Inverno 2024

A Companhia de Teatro Conscius Dementia comemorou recentemente 11 anos de trajetória, e em 2024, dentro da Programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas, o público terá três oportunidades para assistir o grupo.

A Cia leva para o público seus dois espetáculos autorais ativos: “Carta ao Meu Corpo” e “Sobre-Viver”, além do famoso “Os Saltimbancos”, que faz parte da história do grupo desde 2015.

O espetáculo “Carta ao meu Corpo” é um pedido de desculpas, um espetáculo de reconexão, busca pelo autoconhecimento e pela aceitação do próprio corpo.Esse ano a atividade vem com o acréscimo “uma experiência”, o grupo pretende ampliar a conexão entre o público e a temática, “será uma noite inesquecível e única” relata a atriz Rafaela Jacon Dutra.

O espetáculo “Sobre-Viver” conta a história de Eva e Lúcia, artistas moradoras de um cortiço, que enfrentam a desvalorização da arte, e de Julieta, a senhora dona do imóvel, que as vê como desocupadas, mas para as artistas é uma luta diária “sobre-viver”.

O espetáculo “Saltimbancos” foi escrito por Chico Buarque. Reúne quatro animais: o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos.

Será um mês intenso para a Cia e as integrantes estão felizes com a possibilidade de estar mais uma vez no Festival. Infelizmente esse é o primeiro Festival em que o grupo participa sem a presença física da atriz e diretora Larissa Garcia. Larissa faleceu em outubro de 2023, mas o grupo segue celebrando sua memória, bem como levando sua arte ao público, visto que a voz, direção e visão da fundadora da Cia seguem com as integrantes Danielle Marques, Gabriela Severini e Rafaela Jacon Dutra.

Nessas produções o grupo também conta com convidados em diversas funções: Johnny Hansk na sonoplastia e atuação do Jumento em Saltimbancos; Dani Silva na sonoplastia e auxiliar de palco; Andressa Rodrigues na assistência de produção; Carine Michelutti na iluminação.

Seguem as informações de cada espetáculo seguindo a ordem de apresentação:

Dia: 24 de julho

O que: Os Saltimbancos

Horário: 15h

Local: Praça Dom Pedro ll

Ingressos: GRATUITO

Dia: 25 de julho

O que: Carta ao Meu Corpo – uma experiência

Horário: 20 horas

Local:Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da Urca

Ingressos: R$20,00 Inteira e R$10,00 Meia (estudantes, professores, pessoa com idade

igual ou superior a 60 anos, PCD’s, artistas)

Dia: 28 de julho

O que: Sobre-Viver

Horário: 20 horas

Local:Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da Urca

Ingressos: R$20,00 Inteira e R$10,00 Meia (estudantes, professores, pessoa com idade

igual ou superior a 60 anos, PCD’s, artistas)

Os ingressos podem ser adquiridos com as integrantes da Cia, pelo link https://www.sympla.com.br/produtor/ciaconsciusdementia ou no dia da apresentação na

portaria.

Para saber mais informações encontre o grupo nas redes sociais @ciaconsicusdementia ou envie um email para conscius.venda@gmail.com.

Fotos:

Os Saltimbancos – Michelle Veloso

Carta ao Meu Corpo – Xuão (João Ferreira)

Sobre-Viver – (foto de Grazi Ferreira com edição Xuão (João Ferreira)