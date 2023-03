Tuberculose ainda mata: entenda a importância do diagnóstico precoce e tratamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Tosse por mais de três semanas, presença de secreção, falta de apetite, cansaço. Simples à primeira vista, sintomas como esses podem indicar o surgimento de uma doença infecciosa que está entre as que mais matam no mundo: a tuberculose.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo, matando cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no país. No Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, lembrado em 24 de março, o pneumologista da Unimed Poços explica como é feita a identificação da doença e alerta para os sintomas iniciais. “A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). Como não existe nenhum teste laboratorial definitivo, ainda há um desafio grande para o médico em diagnosticar a doença, por isso a importância de procurar a ajuda de um especialista o quanto antes” afirma Ênio de Queiroz.

PREVENÇÃO

Muito conhecida pela marquinha que deixa no braço, a vacina BCG, de dose única e disponibilizada de forma gratuita pela saúde pública, é indicada para evitar o contágio pela enfermidade.

O principal método de prevenção ainda é o diagnóstico precoce dos pacientes infectados, com rápido início do tratamento e seu cumprimento correto, pois, dessa forma, a contaminação e a transmissão para outras pessoas são reduzidas, seja no ambiente familiar, de trabalho ou lazer

SINTOMAS

Alguns pacientes não apresentam nenhum sintoma da doença, enquanto outros apresentam sintomas aparentemente simples, que não são percebidos durante alguns meses. Os sinais mais frequentes são:

Tosse;

Expectoração;

Secreção;

Sangue no escarro;

Febre (principalmente no período vespertino);

Suores noturnos;

Perda de peso;

Perda de apetite.

A transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa. A contaminação ocorre ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outra pessoa.

TRATAMENTO

Apesar de apresentar uma taxa de mortalidade elevada se não tratada, quando diagnosticada precocemente, a tuberculose tem cura. Para identificá-la, uma das formas mais comuns é o exame de escarro, que, por meio da análise de secreção, detecta a presença do bacilo causador da doença. “O tratamento dura em torno de seis meses, podendo se estender até um ano. São utilizados cerca de quatro antibióticos, disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” explica o cooperado da Unimed Poços.