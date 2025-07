Tubulação de esgoto rompe e obra é interrompida

Atualizado em 29 de julho de 2025

As obras na Avenida Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes foram paralisadas após o rompimento de uma tubulação de esgoto na tarde desta segunda-feira (28). Segundo o engenheiro responsável pela obra, equipes do DMAE foram acionadas e realizaram um reparo ainda na tarde de terça-feira (29). No entanto, logo após deixarem o local, a rede se rompeu novamente.

Sem a solução definitiva do problema, a obra continua paralisada. As equipes do DMAE foram novamente chamadas, mas até o fechamento desta reportagem ainda não haviam retornado ao local.

O mau cheiro provocado pelo vazamento tem incomodado moradores e também os trabalhadores que atuam na obra.

Além disso, a Defesa Civil de Poços de Caldas foi acionada, pois a calçada em frente a uma residência apresentou grandes fissuras, e o muro de uma casa vizinha também tem rachaduras aparentes.

A TV Poços entrou em contato com Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil, que informou que, por enquanto, não há risco iminente, mas sim um risco potencial de deslizamento, especialmente se as rachaduras continuarem aumentando. Ele afirmou ainda que serão feitas vistorias frequentes no local.