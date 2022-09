Tudo pronto para o “Disney in Concert”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A segunda edição do “Disney in Concert” vai ser no sábado (3), às 20h, ao ar livre, no Parque José Affonso Junqueira. A estrutura já está pronta. O concerto vai trazer grandes clássicos da Disney, executados por músicos da Banda Sinfônica do Conservatório Musical, sob a regência do maestro Juliano Barreto e tendo como solista o cantor lírico Orival Bento Gonçalves Filho. A entrada é gratuita.

Ao todo, haverá 1.300 cadeiras para que a população possa assistir ao espetáculo de som e luzes, que faz parte da programação dos 150 anos de Poços. No programa, temas de “A Bela e a Fera”, “Alladin”, “Frozen”, “Pocahontas” e “O Corcunda de Notre Dame”, entre outros, devem encantar crianças e adultos, numa viagem pela magia dos desenhos animados.

O solista do concerto, Orival Bento Gonçalves Filho, fez muito sucesso e ganhou reconhecimento por sua sensibilidade artística e execução vencedora nos palcos de concertos e óperas em todo o mundo. Além de recitais na América do Sul, Estados Unidos, Canadá e Europa, no palco de concertos ele também executou as partes solo em obras-primas como o Messias de Handel, Requiem de Mozart, Requiem de Verdi, Criação de Haydn e Les Noces de Stravinsky para citar um alguns. Radicado em Nova York, ele vem ao Brasil apenas para apresentações especiais.

A Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Poços vem se destacando em diversas apresentações. Conta com 42 músicos, regidos por Juliano Marques Barreto, graduado pela Unincor, iniciou seus estudos com seu avô, o maestro Ataulpho Marques de Souza. Atuou como músico convidado na Orquestra Sinfônica de Americana, Sinfônica de Pouso Alegre, Orquestra Versatilis (SP), Jazz Sinfônica de São José do Rio Pardo, dentre outras.

Acompanhou artistas como Jorge Ben Jor, Elba Ramalho, Jair Rodrigues, Peninha, Daniel, Toquinho, Sérgio Reis, Tinoco e outros. Foi professor de trompete em duas edições do Festival Café com Música em Cristina – MG. Durante 20 anos, foi primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. Atualmente é Diretor da Divisão do Conservatório Musical de Poços de Caldas, Coordenador do Polo do Conservatório de Tatuí em São José do Rio Pardo e professor do Theatro Municipal de Andradas.

O Disney in Concert é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo.