Tulipa de frango com molho picante & Manjar com molho de morango pimenta e bacon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DAS TULIPAS

14 tulipas de asas de frango

Sal, alho em pó e cebola em pó a gosto

Óleo para fritar

TEMPERO PICANTE

1 tomate picado

1 pimentão vermelho grande picado

2 pimentas dedo de moça pequenas

1 xícara de chá de ketchup

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Seque bem as tulipas depois de lavadas, misture o tempero e frite em óleo abundante.

Refogue os ingredientes do tempero picante passe pelo processador, envolva as tulipas no molho e sirva quente acompanhado de macarrão ao alho e óleo, arroz branco ou polenta.

INGREDIENTES DO MANJAR

1 litro de leite

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de amido de milho

1 caixinha de creme de leite (200g)

PREPARO

Ferva o leite, açúcar e amido de milho mexendo sempre até engrossar, retire do fogo e misture o creme de leite, distribua em taças, cubra com o molho de morango salpique o bacon crocante por cima e sirva gelado.

MOLHO DE MORANGO

2 xícaras de chá de morangos picados

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher de sobremesa de pimenta dedo de moça

½ xícara de chá de bacon picado

PREPARO

Frite o bacon até ficar crocante.

Processe os morangos com pimenta. Em uma panela o junte processado, o açúcar e leve ao fogo para cozinhar até obter um molho grosso.