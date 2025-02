Túnel de guarda-chuvas coloridos é nova atração do Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas tem um novo local perfeito para selfies no Carnaval. É um túnel de guarda-chuvas coloridos instalado no Parque José Afonso Junqueira, na lateral esquerda do Palace Hotel. Duzentos guarda-chuvas de várias cores no céu compõem um cenário vibrante e carnavalesco para deixar as fotos dos foliões ainda mais legais.

Inspirado na tradição do frevo, o túnel faz alusão ao famoso acessório utilizado na dança típica de Pernambuco. A origem das sombrinhas de frevo remonta ao início do século 20, quando os recifenses começaram a usá-las para se proteger do sol. Com o tempo, o item se tornou um símbolo de carnaval e compõe fantasias e decorações.

De acordo com o secretário de Turismo, Arison Siqueira, a ideia do túnel de guarda-chuvas já existia há algum tempo, mas só se concretizou agora graças ao apoio da iniciativa privada. “O túnel de guarda-chuvas era um projeto antigo da Secretaria de Turismo que finalmente saiu do papel com o apoio de empresas locais”, afirma.

O carnaval de Poços de Caldas conta com diversos patrocinadores, que terão suas marcas estampadas nos materiais distribuídos aos foliões. “O envolvimento das empresas da cidade é fundamental para a realização da maior festa popular do Brasil. Com esse apoio, vamos entregar um evento de qualidade e garantir a participação de toda a sociedade”, destaca Siqueira.

Com uma programação diversificada e novas atrações, o carnaval poços-caldense promete proporcionar momentos inesquecíveis para moradores e turistas.

Acesse a programação completa.