“Turismo em Cena: Um passeio pela História de Poços de Caldas em 2024”

O projeto “Turismo em Cena”, uma iniciativa que combina teatro e história, está de volta em Poços de Caldas com uma programação extensa para o ano de 2024. A partir deste sábado, 30 de março, moradores e turistas terão a oportunidade única de mergulhar na rica história da cidade, acompanhados de personagens emblemáticos que marcaram sua trajetória, como Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, o Barão do Campo Místico e o Coronel Agostinho Junqueira. Estes e outros ícones serão trazidos à vida por atores locais, prometendo transformar as ruas de Poços de Caldas em verdadeiros palcos a céu aberto.

Concebido pela Secretaria Municipal de Turismo, o “Turismo em Cena” não apenas visa valorizar o patrimônio histórico e cultural da cidade, mas também enriquecer a experiência dos visitantes, oferecendo uma atração única que entrelaça a arte da representação com a exploração turística. Após um sucesso notável nos anos de 2018, 2019 e 2023, o projeto retorna com força total, englobando atividades ao longo de todo o ano para a população e turistas. A rede municipal de ensino, pública e particular, também está convidada a se organizar e participar dos roteiros agendados, sendo uma oportunidade de levar educação patrimonial aos alunos.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, destaca a importância da iniciativa: “O ‘Turismo em Cena’ representa um marco para a integração das cadeias produtivas da cultura e do turismo em nossa cidade. Além de promover a atração de visitantes, o projeto desempenha um papel crucial na valorização de nosso patrimônio e no incentivo à produção cultural local. Estamos entusiasmados em retomar e expandir este projeto, tornando-o acessível durante todo o ano.”

A jornada começa no Museu Histórico e Geográfico, onde o público será acolhido por personagens como o Coronel Agostinho e sua esposa, Dona Isaura. Dali, os participantes serão guiados mediante locais emblemáticos da cidade, encontrando diferentes personagens históricos ao longo do caminho. O elenco, composto por cerca de 20 atores, promete trazer a história de Poços de Caldas à vida de maneira envolvente e educativa.

A programação do “Turismo em Cena” para 2024 inclui dois roteiros temáticos, como “Histórias, Causos e Lendas” e “Caminho do Imperador”, distribuídos ao longo do ano. As atividades são gratuitas e acontecem aos sábados, começando às 10h da manhã, oferecendo uma oportunidade perfeita para explorar a cidade de uma maneira completamente nova e envolvente.

Serviço:

Data de início: 30 de março de 2024, sábado.

Local de encontro: Museu Histórico e Geográfico.

Horário de saída: 10h.

Primeira apresentação: Histórias, causos e lendas sulfurosas, pela Companhia Teatral Monteiros e Lobatos.

Participação gratuita.

AGENDA

21/04 – Caminho do Imperador

01/06 – Histórias, Causos e Lendas

07/07 – Caminho do Imperador

20/07 – Histórias, Causos e Lendas

17/08 – Caminho do Imperador

19/09 – Caminho do Imperador

26/09 – Histórias, Causos e Lendas

03/11 – Histórias, Causos e Lendas

16/11 – Caminho do Imperador

*Em caso de chuva, o roteiro poderá ser adiado.