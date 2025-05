Turismo local em alta: moradores de Poços de Caldas redescobrem os atrativos da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O turismo em Poços de Caldas não é apenas para turistas. A cada dia, mais moradores dedicam-se à apreciação dos atrativos locais, fortalecendo sua conexão com a história, com natureza e com a identidade cultural da cidade.

Os dados de visitação do primeiro trimestre de 2025 ilustram essa crescente valorização do patrimônio turístico pelos moradores: na Fonte dos Amores, 48,2% dos frequentadores são residentes, enquanto na Cascata das Antas esse percentual atinge 47,9%. O Teleférico, também, apresentou um avanço expressivo, com 14% de seus usuários provenientes da própria cidade, sendo um acréscimo de 10% neste transporte e 20% de moradores que estiveram no Parque do Cristo em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esses números refletem o comprometimento da empresa administradora em fomentar a participação da comunidade na vivência turística, incentivando o sentimento de pertencimento e a preservação dos bens naturais e históricos de Poços de Caldas.

“Agora sim! Depois das melhorias nos pontos turísticos, eu venho sempre aqui com a minha família e tenho orgulho de trazer os meus amigos de fora da cidade.”, ressalta Patrícia Fernandes.

A CITUR tem se dedicado não apenas à gestão qualificada dos atrativos, mas também a promover ações que aproximem a população, como eventos culturais, programas de educação e campanhas de valorização da identidade local. O objetivo da empresa é que cada morador se reconheça como parte fundamental desse cenário e sinta orgulho ao vivenciar e compartilhar a cidade com os visitantes. Esse esforço contínuo garante que o turismo em Poços de Caldas seja uma experiência coletiva, inclusiva e inspiradora também para quem mora na cidade.

“É muito gratificante observar os moradores redescobrindo os atrativos da cidade. Isso demonstra que os espaços públicos são reconhecidos como um legado coletivo, digno de incentivos e cuidados”, destaca Renato Agostini, diretor de operações da Citur.