TV Caldense fecha parceria com TV Poços e FMF TV para transmitir jogos da Veterana ao vivo

O departamento de marketing da Associação Atlética Caldense fechou uma parceria inédita com a TV Poços e a FMF TV para transmitir ao vivo todos os jogos com mando de campo da Veterana no Módulo II 2024 na televisão aberta e nas plataformas de streaming.

Alguns jogos também serão exibidos ao vivo pela Rede Minas na televisão aberta para todo o Estado de Minas Gerais e todos os jogos da Caldense em Poços de Caldas serão exibidos pela TV Poços, no canal 22 UHF e 21.1 HDTV, em cadeia com o canal do YouTube da TV Caldense e o canal do YouTube da Federação Mineira de Futebol.

Será a primeira vez na história da Caldense que todos os jogos em Poços serão exibidos por um canal de televisão aberto. No passado eram exibidos apenas reprises das partidas na TV Poços, houve caso apenas três partidas pontuais transmitidas ao vivo. Nos últimos anos os jogos vinham sendo todos exibidos gratuitamente, mas somente através de plataformas de streaming.

“A intenção da parceria com as transmissões é fazer com que os jogos da equipe alcancem toda a população da cidade e região e desperte na população um interesse cada vez maior pela Caldense, para aproximar o time do torcedor, aumentar o engajamento com a cidade e proporcionar maior visibilidade para a Veterana. Tudo isso irá contribuir para conquistar mais torcedores e abrir caminho para atrair novos patrocinadores”, disse o gerente de marketing da Caldense, Renan Muniz.

As transmissões serão de alta qualidade e contarão com uma grande estrutura, com narrador, comentarista, repórter de campo, três cinegrafistas, replays, gráficos modernos em tela e uma série de atrativos, para proporcionar aos torcedores uma cobertura de alto nível e recheada de informações.

“A Caldense representa bem o nome da cidade e é muito importante transmitirmos os jogos tanto para Poços de Caldas pela TV Poços, quanto para o Estado, através da Rede Minas. A TV fica muito feliz em mostrar o que acontece no futebol e no esporte local para a cidade geral. O sinal da TV Poços abrange toda Poços de Caldas e chega para cerca de outras 20 cidades da região, como Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e até cidades do interior paulista, como Águas da Prata e São João da Boa Vista”, comentou o diretor da TV Poços, Marco Guedes.

Para os jogos fora de Poços, os direitos de transmissão pertencem às equipes mandantes. Por isso, cada clube está providenciando suas próprias transmissões ou terceirizando o serviço. A cada jogo será divulgado o veículo que irá transmitir os jogos fora, caso as partidas tenham transmissão ou recebam autorização para serem transmitidas.