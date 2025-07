TV Poços 35 anos: Bom Dia Poços

Atualizado em 23 de julho de 2025

Bom Dia Poços: a voz da manhã com opinião, carinho e interatividade

Lançado em 2020, o Bom Dia Poços surgiu como uma aposta ousada em meio à pandemia. Idealizado por Matheus Luis e Victor Imesi, o jornal estreou no dia 18 de maio de 2020, enfrentando todos os desafios de um momento crítico da história recente com garra, criatividade e muito trabalho.

A proposta era clara: levar informação, opinião e principalmente interatividade para as manhãs dos telespectadores da TV Poços. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 8h, e desde o início conquistou o público com um formato leve, participativo e próximo da comunidade.

Com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Poços, além da tradicional tela da emissora, o jornal se destaca pela constante participação dos telespectadores via WhatsApp pelo número (35) 9 9825-9088. O espaço é aberto para sugestões, reclamações, desabafos e, claro, muita interação ao vivo.

Quem acompanha o jornal também reconhece facilmente o carisma e o acolhimento do apresentador Matheus Luis, que marcou as manhãs da cidade com o seu bordão: “Vem cá me dar um abraço!”, repetido com entusiasmo a cada edição.

Além da presença diária na tela, Matheus compartilha um pouco da sua trajetória: