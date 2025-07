Atualizado em 28 de julho de 2025

Especial TV Poços 35 anos: Conexão com Ivonete Dorr

Com sensibilidade, firmeza e credibilidade, Ivonete Dorr conduz diariamente o programa Conexão, exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, pela TV Poços e pelo canal oficial no YouTube. O programa nasceu com a missão de ouvir o telespectador, dar voz às demandas da população e criar uma ponte direta com as autoridades, buscando soluções concretas e promovendo a cidadania.

O Conexão é hoje uma referência no jornalismo local, fortalecendo a participação popular e aproximando a comunidade das decisões que impactam seu dia a dia. Durante o horário de almoço, Ivonete se transforma em uma voz acolhedora, uma presença firme e respeitosa, que comanda o programa com compromisso e transparência.

Ao lado dos telespectadores, Ivonete recebe convidados especiais que ajudam a esclarecer temas importantes, contribuindo para uma sociedade mais informada e engajada.

A paixão pela comunicação acompanha Ivonete desde a juventude, iniciada no rádio, onde desenvolveu sua voz suave e marcante. São 15 anos dedicados à TV Poços, tempo em que ela honra a trajetória de seu saudoso colega Antônio Carlos, de quem herdou o espaço, a audiência fiel e a missão de fazer um jornalismo humano e transformador.

O antigo Canal Aberto ganhou novo nome, novo formato e uma nova alma com a chegada de Ivonete à apresentação. Assim nasceu o Conexão: mais que um programa, um elo entre quem precisa ser ouvido e quem pode agir.