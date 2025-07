Atualizado em 24 de julho de 2025

Especial TV Poços 35 anos: Jornal 360 une inovação e credibilidade com Carol Affonso

Com a missão de acompanhar as transformações da sociedade e os avanços tecnológicos, os meios de comunicação precisaram se reinventar — e o Jornal 360, da TV Poços, é um reflexo dessa evolução. Apresentado por Carol Affonso, o programa vai ao ar toda quinta-feira, às 20h, com reprise aos domingos, às 19h30, e se destaca por sua linguagem híbrida, convergente e conectada com o tempo atual.

No ar com uma proposta de jornalismo analítico, imparcial e comprometido com os grandes temas da atualidade, o 360 oferece uma visão aprofundada sobre política, economia, educação e sociedade. Mais do que informar, o jornal busca provocar reflexão, com conteúdo de qualidade, objetivo e verdadeiro.

Carol Affonso: 17 anos de jornalismo com paixão e inovação

Com uma carreira consolidada na comunicação, Carol Affonso é uma das vozes mais marcantes da história da TV Poços. Sua trajetória começou no programa Todo Dia, uma produção matinal leve e plural que abordava temas como saúde, moda e culinária.

Pouco tempo depois, passou a integrar a equipe do Jornal do Sul de Minas, ao lado do jornalista Fábio Zambrano. Com duas edições diárias e entrevistas ao vivo, o jornal elevou o padrão da programação informativa da emissora.

Mas foi com o Carolonline que Carol viveu uma das fases mais inovadoras da carreira. O programa foi pioneiro na transmissão ao vivo pelas redes sociais na região, com música, cultura pop, auditórios lotados, DJ residente e muita interação com o público jovem. O sucesso levou à criação do CarolonNights, versão mais madura da atração, mantendo o dinamismo e a linguagem digital.

Outro projeto marcante foi o Na Copa com Elas, durante o Mundial de 2014. A proposta ousada de colocar quatro mulheres debatendo futebol em horário nobre abriu espaço para vozes femininas no esporte e se tornou um divisor de águas na programação da TV Poços.

Hoje, à frente do Jornal 360, Carol segue firme no compromisso com o jornalismo de qualidade, com um olhar crítico e responsabilidade social.