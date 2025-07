TV Poços 35 anos: Poços Agora

Atualizado em 22 de julho de 2025

Poços Agora, a notícia em cima da hora!

Com uma proposta direta, clara e voltada para os interesses da população, o Poços Agora é referência em jornalismo policial e comunitário em Poços de Caldas e toda a região. O programa vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo a partir das 18h, sob o comando do experiente jornalista José Carlos Silva.

A atração leva ao público as principais ocorrências policiais, flagrantes, denúncias, investigações e fatos relevantes do dia, com uma linguagem acessível, ágil e objetiva. Além da cobertura de casos de segurança pública, o Poços Agora abre espaço para reclamações, reivindicações, problemas estruturais dos bairros e demandas dos moradores.

Com mais de 20 anos de atuação na TV Poços, José Carlos começou sua trajetória em 2003 no comando do Conexão Esporte e apresentou, por 10 anos, o programa Câmera Verdade, voltado também ao jornalismo policial. Em 2014, concretizou um sonho: criou seu próprio programa, o Poços Agora, que se tornou uma das marcas registradas da emissora.

“É um privilégio poder servir à nossa comunidade e fazer a diferença em suas vidas. Agradeço a todos que me acompanham e apoiam ao longo desses anos. Vamos continuar trabalhando juntos para fazer do Poços Agora um programa cada vez mais relevante para nossa região”, afirma o apresentador.

Além de informar, o programa convida o público a participar ativamente, seja com denúncias, fotos, vídeos ou mensagens.

📲 Participe pelo WhatsApp: (35) 9 9754-6650

Envie sua denúncia, sugestão, foto ou vídeo. Aqui, a sua voz é ouvida e levada a sério.