TV Poços 35 anos: Telefatos

Atualizado em 21 de julho de 2025

Telefatos: há 35 anos contando a história de Poços de Caldas

Não poderíamos deixar de iniciar essa série especial pelos 35 anos da TV Poços com o mais tradicional dos programas da casa: o Telefatos. No ar desde a fundação da emissora, o telejornal é símbolo de credibilidade, compromisso com a informação local e presença constante na vida dos poços-caldenses.

A estreia oficial do Telefatos ocorreu no dia 21 de julho de 1990, data da inauguração da TV Poços, então transmitida no canal 22 UHF. Na edição histórica, a apresentadora Sônia Regina lia uma nota informando que, às 15h daquele sábado, a TV Poços havia entrado no ar oficialmente. Ela e Marcus Vinícius conduziram a primeira apresentação do jornal.

Mas a história do Telefatos começou ainda alguns dias antes. No dia 4 de julho de 1990, o telejornal foi exibido pela primeira vez em formato piloto, em fase de testes, antecipando o estilo e a proposta editorial que marcariam o jornalismo da emissora.

Ao longo dessas mais de três décadas, o Telefatos se tornou parte da rotina da população de Poços de Caldas, acompanhando os principais acontecimentos da cidade e da região. O jornal ajudou a construir a memória coletiva local e foi palco de coberturas históricas, debates políticos, denúncias, reportagens especiais e momentos marcantes da vida poços-caldense.

Diversos jornalistas e apresentadores marcaram época à frente da bancada do Telefatos, contribuindo com profissionalismo e dedicação. Entre eles: Célia Machado, Natália Assis, Letícia Prock, Erika Bento Gonçalves, Marco Antônio, Carol Scassiotti, Kaike Chaves, Bel Braga, Aline Fallaci, entre muitos outros nomes que deixaram sua marca na trajetória do jornal.

Um dos rostos mais associados ao Telefatos é o do jornalista José Ramos, que integra a equipe da TV Poços há quase 33 anos e esteve presente em praticamente toda a trajetória da emissora.

“Minha história no jornalismo se confunde com a própria história da TV Poços. Dos 35 anos da emissora, faço parte por quase 33 anos. Meu início foi como repórter, mas desenvolvi várias funções: atuei como produtor, locutor comercial, narrador esportivo, apresentador de desfiles de carnaval e cívicos, mediador de debates políticos, apresentador e editor-chefe do jornal Telefatos”, relembra.

“Nos últimos 35 anos, a história de Poços passou no Telefatos e nós ajudamos a contar parte dessa história. Que os próximos anos sejam de mais sucesso ainda. Obrigado pelo carinho de toda a população de Poços e região!”, completa.

O Telefatos vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15 com reapresentação às 22hs.

Ao iniciar esta série comemorativa destacando o Telefatos, a TV Poços reforça sua essência: estar ao lado da comunidade, contando suas histórias, informando com seriedade e valorizando o jornalismo local.