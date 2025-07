TV Poços Acervo resgata a memória da cidade em vídeos históricos

Atualizado em 16 de julho de 2025

Com quase 35 anos de história, a TV Poços vem construindo, desde 1990, um rico acervo de reportagens e transmissões que ajudam a contar a trajetória recente de Poços de Caldas. Para tornar esse conteúdo acessível ao público, a emissora lançou o canal TV Poços Acervo, no YouTube, onde vem reunindo produções históricas que retratam momentos marcantes da cidade e da região.

Responsável pela digitalização e publicação do conteúdo, o produtor Adriano Aranda coordena o trabalho de recuperação das fitas antigas, transformando-as em vídeos disponíveis gratuitamente na internet. O projeto oferece à população a oportunidade de rever fatos importantes e reencontrar personagens que fizeram parte da história local.

Atualmente, o canal já conta com mais de 2 mil vídeos publicados, reunindo reportagens, transmissões especiais, registros culturais, esportivos e comunitários — um verdadeiro tesouro audiovisual da memória de Poços de Caldas.

Entre os vídeos de maior destaque do canal, está a transmissão ao vivo do monotrilho em movimento, durante o Carnaval de 1994. Na ocasião, o apresentador Clayson Filizola entrou ao vivo de dentro do monotrilho, enquanto ele percorria a avenida Francisco Salles. Em sua participação no programa Carnaval Vivo, ele entrevistou foliões e mostrou, de um ângulo privilegiado, o desfile das escolas de samba, oferecendo um registro raro da época.



📺 Assista ao vídeo do monotrilho

Outro conteúdo que chama atenção é a reportagem especial sobre a Esquadrilha da Fumaça, produzida em 2002. A equipe da TV Poços, liderada pelo repórter José Ramos, foi até Pirassununga (SP) para acompanhar um momento histórico: a primeira apresentação do grupo com onze aeronaves em formação. O evento celebrou os 50 anos da Esquadrilha da Fumaça e contou com a presença de autoridades, pilotos veteranos e o pioneiro coronel Braga.



📺 Assista à reportagem especial

O canal TV Poços Acervo continua crescendo e oferece um mergulho no tempo, reunindo não apenas registros jornalísticos, mas também conteúdos que ajudam a contar a identidade de Poços de Caldas ao longo das últimas décadas.

A iniciativa ganha ainda mais relevância neste mês de julho, quando a TV Poços completa 35 anos no ar, no próximo dia 21. Uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação local e pela preservação da memória da cidade.

📲 Conheça o canal e se inscreva:

www.youtube.com/@tvpocosacervo