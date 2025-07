TV Poços completa 35 anos no ar

Atualizado em 21 de julho de 2025

Nesta segunda-feira, 21 de julho, a TV Poços celebra 35 anos no ar em Poços de Caldas e região. Fundada em 1990, a emissora se firmou como um dos pilares da comunicação local, levando ao ar diariamente informação, entretenimento, cultura e prestação de serviço.

A TV Poços nasceu transmitindo pelo canal 22 UHF e, com o passar dos anos, acompanhou as inovações tecnológicas da televisão brasileira. Hoje, com a modernização do sinal, a emissora opera em canal digital 21.1, com transmissão em alta definição, oferecendo mais qualidade de imagem e som para o público.

Com uma programação ampla e diversificada, a TV Poços tem como marca registrada o jornalismo comprometido com a comunidade. Programas como Telefatos e Hora da Verdade, dois dos mais antigos da emissora, ajudaram a construir sua credibilidade e a aproximar ainda mais o público da realidade da cidade. Além deles, atrações como Poços Agora, Bom Dia Poços, Jornal 360 e o programa de entrevistas Conexão mantêm a população bem informada e conectada aos temas mais relevantes da cidade e da região.

Ao longo dessas três décadas e meia, a emissora também abriu espaço para a cultura, o esporte, o turismo, debates e iniciativas sociais, com programas como TV Mix, Noite.Com, Especial Turismo e produções voltadas à saúde, educação, gastronomia e cidadania. A TV Poços sempre buscou valorizar os talentos locais e dar voz às demandas da população.

A emissora é afiliada à Rede Minas, ampliando o acesso do público a uma programação educativa, cultural e plural, com conteúdos produzidos em Minas Gerais e voltados para a valorização da identidade regional.

E acompanhando as transformações no consumo de mídia, a TV Poços conta agora com um Núcleo Digital, responsável por pensar e executar conteúdos específicos e direcionados para as redes sociais e o site da emissora. Hoje, a TV Poços está presente nas principais plataformas digitais: são quase 300 mil seguidores no Facebook, mais de 100 mil inscritos no YouTube, mais de 33 mil seguidores no Instagram, além de um site totalmente novo e atualizado, que reforça o compromisso com a agilidade e a interatividade da informação.

E desde 2021, foi criado também o canal TV Poços Acervo no YouTube — um espaço dedicado à digitalização e preservação da história da emissora, com reportagens que marcaram época e ajudam a contar a trajetória da cidade e de seus personagens ao longo dos anos.

Celebrar os 35 anos da TV Poços é reconhecer a importância de uma comunicação feita com responsabilidade, proximidade e respeito à história da cidade. Ao longo de sua trajetória, a emissora não apenas registrou os fatos, mas participou ativamente da vida da comunidade, contribuindo para o desenvolvimento regional.

Obrigado a todos os colaboradores, parceiros e, principalmente, a você, telespectador, que nos acompanha desde sempre!

Que venham muitos outros anos de jornalismo sério, programas de qualidade e dedicação à cidade que acompanha a TV Poços desde 1990.